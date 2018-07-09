Европейский инвестбанк выделил €75 млн на безопасность украинских дорог

0 комментировать
EИБ выдал €75 млн 5 крупнейшим городам Украины для безопасности на дорогах
Фото:kmu.gov.ua

EИБ выдал €75 млн 5 крупнейшим городам Украины для безопасности на дорогах

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил €75 млн на повышении безопасности украинских дорог.

Документ подписали вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и вице-президент ЕИБ Вазил Гудак на саммите Украина-ЕС в Брюсселе, передает с места событий корреспондент Радио НВ.

Кроме того, в связи с подписанием соглашения, дополнительно к займу будет предоставлен грант ЕС в размере €4,2 млн в рамках так называемой Программы инвестирования для стран-соседей ЕС (Neighbourhood Investment Facility, или NIF), выделяемый для подготовки проекта, развития и мониторинга.

Как пишет Офис вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции на своей Facebook-странице, деньги получат пять крупнейших городов Украины: Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Ожидается, что это уменьшит количество несчастных случаев на дорогах, начнут внедрение безопасного дорожного движения и улучшения комфортного проезда по дорогам в городах.

Исполнителем проекта является Министерство инфраструктуры, а получателями финансовой помощи от ЕИБ - городская власть названных городов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове