Европейский инвестбанк выделил €75 млн на безопасность украинских дорог

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил €75 млн на повышении безопасности украинских дорог.

Документ подписали вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и вице-президент ЕИБ Вазил Гудак на саммите Украина-ЕС в Брюсселе, передает с места событий корреспондент Радио НВ.

Кроме того, в связи с подписанием соглашения, дополнительно к займу будет предоставлен грант ЕС в размере €4,2 млн в рамках так называемой Программы инвестирования для стран-соседей ЕС (Neighbourhood Investment Facility, или NIF), выделяемый для подготовки проекта, развития и мониторинга.

Как пишет Офис вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции на своей Facebook-странице, деньги получат пять крупнейших городов Украины: Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Ожидается, что это уменьшит количество несчастных случаев на дорогах, начнут внедрение безопасного дорожного движения и улучшения комфортного проезда по дорогам в городах.

Исполнителем проекта является Министерство инфраструктуры, а получателями финансовой помощи от ЕИБ - городская власть названных городов.