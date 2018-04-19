ЕБРР предоставит новый кредит Укрзализныце

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году планирует подписать с Укрзализныцей еще один договор о кредитовании покупки вагонов.

Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что в ближайшее время подпишем еще одну сделку по покупке вагонов", - заявила она.

При этом Петров не уточнила деталей планируемого договора.

Она отметила, что ежегодный общий объем кредитования инфраструктурной сферы Украины со стороны ЕБРР составляет до €300 млн.

"Мы рассчитываем, что €150-300 млн, которые мы обычно делаем (кредитируем - ред.) в год в транспорте, мы сделаем и в этом году", - подчеркнула Петров.

Отметим, что Укрзализныця в этом году намерена приобрести около 9 тыс. новых вагонов, из которых 5,2 тыс. – у сторонних производителей. Из 5,2 тыс. полувагонов - 3,4 тыс. будут закуплены за счет планируемого кредита ЕБРР.

Напомним, что в 2017 году Укрзализныця договорилась с ЕБРР о €150 млн кредита на электрификацию железнодорожной линии Долинская-Николаев-Колосовка на юге Украины.

Укрзализныця является монополистом в железнодорожной отрасли. В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Компания по итогам 2017 года получила 100 млн грн прибыли против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году.