ЕБРР предоставит новый кредит Укрзализныце

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Банк намерен предоставить компании кредит для покупки вагонов
Фото: Укрзализныця/Facebook

Банк намерен предоставить компании кредит для покупки вагонов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году планирует подписать с Укрзализныцей еще один договор о кредитовании покупки вагонов.

Об этом сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что в ближайшее время подпишем еще одну сделку по покупке вагонов", - заявила она. 

При этом Петров не уточнила деталей планируемого договора.

Она отметила, что ежегодный общий объем кредитования инфраструктурной сферы Украины со стороны ЕБРР составляет до 300 млн.

"Мы рассчитываем, что 150-300 млн, которые мы обычно делаем (кредитируем - ред.) в год в транспорте, мы сделаем и в этом году", - подчеркнула Петров.

Отметим, что Укрзализныця в этом году намерена приобрести около 9 тыс. новых вагонов, из которых 5,2 тыс. – у сторонних производителей. Из 5,2 тыс. полувагонов - 3,4 тыс. будут закуплены за счет планируемого кредита ЕБРР.

Напомним, что в 2017 году Укрзализныця договорилась с ЕБРР о €150 млн кредита на электрификацию железнодорожной линии Долинская-Николаев-Колосовка на юге Украины.

Укрзализныця является монополистом в железнодорожной отрасли. В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Компания по итогам 2017 года получила 100 млн грн прибыли против 7,3 млрд грн убытка в 2016 году.

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