Канадское образование в Киеве — открытие новой школы на Печерске 4 августа, 10:55 Новости компаний Имперская школа Торонто

В сентябре 2023 года в Киеве открывается канадская школа — Toronto Imperial School. Новая школа сочетает обучение одновременно по двум программам — канадской и украинской школы.

Вскоре, 13 августа, в отеле Premier Palace в Киеве пройдет презентация школы Toronto Imperial School. Если вы заинтересованы в международном среднем образовании для вашего ребенка — не пропустите событие! А пока предлагаем вам узнать об особенностях обучения в школе, программе и перспективах для выпускников.

Видео дня

Об этом в интервью расскажет Андреа Смит — директор Toronto Imperial School. В этой области Андреа работает уже более 10 лет — в рейтинговых школах провинции Онтарио (Канада). Опыт именно канадских школ был применен при создании Toronto Imperial School.



— Андреа, приветствую! Расскажите, пожалуйста, о школе — в чем ее главная особенность?



— Toronto Imperial School предоставляет ученикам уникальную возможность получить одновременно 2 аттестата, украинский и канадский — Ontario Secondary School Diploma (OSSD). Украинские ученики смогут получить образование, эквивалентное канадскому стандарту, что откроет перед ними множество возможностей для будущей карьеры и обучения за рубежом. Мы с партнерами, образовательной компанией STUDY.UA, адаптировали программу для украинских детей, проверили предметы и создали учебный план, который позволит получить сразу 2 аттестата после окончания обучения. Такая синергия позволит детям в будущем иметь выбор — продолжать обучение в Украине или за рубежом.



— А чем вообще отличается канадская программа от украинской?



— Программа Ontario Secondary School Diploma (OSSD) признана мировым стандартом и уже много лет успешно используется в Канаде и гарантирует доступ в самые престижные вузы Канады, США, Австралии, Великобритании и европейских стран. К тому же, канадская образовательная система ставит акцент на практический опыт и развитие навыков, которые можно применить в реальной жизни и будущей карьере ученика. Ученики учатся работать в группах, реализуют практические проекты, проводят собственные исследования и защищают их. А еще — программа во всех аспектах предусматривает развитие навыков Soft Skills — эмоционального интеллекта, лидерства, креативности, умения работать в команде, выступать на публике, быть ответственным.



— Чем будет подтверждаться канадский аттестат?



— Наша школа имеет аккредитацию Министерства образования провинции Онтарио. Поэтому канадский аттестат, который будут получать выпускники, тоже будет официальным документом провинции Онтарио, действительным по всему миру. Что касается украинской части программы — наша школа имеет также лицензию Министерства образования Украины. Это позволяет нашим выпускникам получать официальный аттестат государственного образца.



— В чем преимущество именно канадской программы по сравнению с тем же Международным бакалавриатом (IB) или британской программой A-Level?



— Обучение по канадской программе в Toronto Imperial School предполагает сравнительно меньшую нагрузку. В Канаде местные школьники учатся 12 лет. Мы проверили и объединили учебную программу, чтобы сформировать интегрированный курс. То есть, уже в 11-м классе дети получают два аттестата — украинский и канадский. Этого удается достичь путем изучения только академической разницы, другие школьные предметы перезачисляются, а нагрузка на ребенка таким образом не увеличивается.



— На каком языке проходит обучение? Если все обучение англоязычное — все ли дети это «потянут»?



— Канадская часть программы — исключительно на английском. Украинские предметы преподаются на украинском языке. В зависимости от класса ученики начинают обучение с адаптированной программы и постепенно переходят полностью на неадаптированную — то есть именно на ту программу, на которой учатся ученики в Канаде.



В течение обучения ученики проходят полный курс английского языка и литературы, а также сдают экзамен на языковую компетентность, что обеспечивает их владение английским языком на уровне носителя языка.



Все происходит очень планомерно, поэтому у школьников будет время для адаптации.

Могу сказать уверенно — все выпускники будут владеть английским на уровне, достаточном для обучения в высших учебных заведениях за рубежом.



— Какие необычные предметы будут изучать школьники?



— Учебная программа Toronto Imperial School разработана с соблюдением международных стандартов образования, в частности, ученики будут учиться искусству дискуссий, а также написанию письменных работ по стандартам образовательных систем Канады, Великобритании и США. В учебном плане есть такие предметы, как логистика, философия, бизнес, медиаграмотность. Этих предметов нет в программе украинской школы, их изучение предусмотрено канадской программой.



— С канадским аттестатом ученики могут поступать только в Канаду?



— Нет, диплом Ontario Secondary School Diploma открывает двери в учебные заведения всего мира. К тому же, наш партнер, компания STUDY.UA сотрудничает с 330 вузами в Великобритании, Канаде, США, Австралии и Европе. Мы гарантируем поступление в эти университеты для наших выпускников.



— Какие еще преимущества имеют ученики с дипломом Ontario Secondary School Diploma?



— Студенты с дипломом OSSD имеют доступ к стипендиям от лучших университетов мира. Процесс зачисления тоже происходит быстрее, ведь студенты уже знакомы со стандартами международной системы образования. Выпускники имеют сильную академическую подготовку, выигрышное портфолио, рекомендации от канадских преподавателей, а также реализованные волонтерские проекты, которые очень важны для поступления за границей.

Таким образом, выпускники Toronto Imperial School гарантированно зачисляются в партнерские учебные заведения компании STUDY.UA, демонстрируют высокие академические результаты уже с первого дня обучения за рубежом, а также претендуют на стипендии за высокую успеваемость.

Хотите лично убедиться во всех преимуществах Toronto Imperial School? Презентация школы состоится в воскресенье, 13 августа. Мероприятие состоится в отеле Premier Palace. Это шанс познакомиться с руководством школы и задать свои вопросы по обучению. Количество мест ограничено, поэтому для бесплатного участия зарегистрируйтесь на ивент по ссылке.

