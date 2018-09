Двум крупным фирмам в Украине разрешили объединиться в юридического гиганта

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение юридическим фирмам Астерс и ЕПАП Украина на объединение деятельности и активов обох групп.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), передает Интерфакс-Украина.

В результате объединения группа Астерс и отдельные субъекты группы ЕПАП Украина установят совместный контроль над адвокатским объединением Меджистерс (Magisters).

Астерс, работающая с 1995 года, - одна из крупнейших юридических фирм Украины. Признана юридической фирмой года в Украине (Who's Who Legal Awards 2018). Фирму регулярно отмечают авторитетные международные и отечественные исследования и рейтинги, в частности, The Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal, Best Lawyers, Expert Guides и 50 ведущих юридических фирм Украины.

Объединенная фирма с офисами в Киеве и Вашингтоне станет самой крупной в Украине – с 26 партнерами и более 140 юристами. Всего в фирме будет работать более 250 сотрудников.

Напомним, что в начале августа юридические фирмы Астерс и ЕПАП Украина заявили о намерении объединиться. Планировалось, что объединение состоится с 1 октября 2018 года.

Юридическая фирма Magisters была основана в Киеве в 1997 году, как Магистр&Партнеры, затем изменила свое название на Magisters и расширила свою деятельность на всю территорию СНГ. Летом 2011 фирма объединилась с адвокатским бюро Егоров. Пугинский, Афанасьев и партнеры (ЕПАП).

ЕПАП Украина – одна из ведущих украинских юридических фирм с 20-летним опытом работы. Ее рекомендует ряд международных рейтингов, в частности, Chambers and Partners, Legal 500, IFLR 1000, GAR 100, GIR 100, Who's Who Legal. В 2018 году фирма стала победителем премии The Lawyer European Awards в категории Юридическая фирма года в России, Украине и СНГ.