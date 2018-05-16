Две иностранные авиакомпании открыли совместный рейс в Украину

Эстонский национальный перевозчик – авиакомпания Nordic Aviation совместно с крупнейшей польской авиакомпанией LOT Polish Airlines с 12 мая 2018 года возобновила авиарейс Одесса – Таллинн.

Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Одесса.

Рейсы будут осуществляться каждую субботу с вылетом из Таллиннского аэропорта им. Леннарта Мери в 12:20, из Международного аэропорта Одесса - в 15:15 по местному времени. В период с 27 июня по 23 августа будут добавлены еще две частоты - по средам и четвергам. Продолжительность полета составляет 2 часа 20 минут.

Эстония создала Nordica в 2015 году после того, как полеты прекратила государственная авиакомпания Estonian Air. Флот компании насчитывает 18 региональных самолетов: 12 бортов Bombardier CRJ и шесть самолетов АТR. Авиакомпания располагает восемью базами в Европе.

В 2016 году Nordica и LOT Polish Airlines начали стратегическое сотрудничество, включающее, с одной стороны, единую коммерческую платформу и систему продажи билетов, а также использование общих кодов линий. С другой стороны, Nordica оказывает LOT свои услуги для эффективного оперирования региональных полетов.

LOT – польские национальные авиалинии, созданные 29 декабря 1928 года, является одной из старейших действующих авиакомпаний в мире. Нынешними акционерами LOT являются государственное казначейство (99,8% акций), TFS Silesia (0,1%) и некоторые текущие и бывшие сотрудники компании (0,036%).