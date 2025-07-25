Трансконтинентальный проект. Железнодорожные гиганты США обсуждают мегаслияние на сотни миллиардов долларов

Оператор железнодорожных перевозок Union Pacific сообщил, что находится на «продвинутом этапе переговоров» с конкурентом Norfolk Southern относительно возможного мегаслияния, которое может с оценкой более $200 млрд.

Об этом информирует Financial Times. Соглашение привлечет внимание со стороны регуляторов и потребует одобрения Республиканской службой транспортного контроля — главного регулятора отрасли, а также, вероятно, согласия со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Union Pacific добавила в своем заявлении, что «нет никаких гарантий относительно достижения соглашения или условий потенциальной транзакции».

После объявления акции Union Pacific снизились на 2,5%, тогда как акции Norfolk Southern выросли на 1% во время утренней торговли.

В 2023 году Canadian Pacific Railway объединилась с Kansas City Southern в рамках сделки на $31 млрд — несмотря на более жесткую политику президента Джо Байдена в отношении крупных слияний. Однако тогда объединялись два меньших перевозчика категории Class 1, тогда как слияние Union Pacific и Norfolk Southern будет означать объединение крупнейшего и четвертого по величине операторов в США по доходам, пишет издание.

Union Pacific управляет более 32 000 миль железнодорожных путей, доминируя в 23 штатах к западу от Миссисипи. Norfolk Southern имеет около 20 000 миль железной дороги, в основном на Среднем Западе и вдоль восточного побережья США.

Ранее железнодорожная компания Union Pacific о том, что в Чикаго, США, ограбили грузовой поезд, когда он притормозил, ожидая освобождения своей колеи.