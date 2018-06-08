Два банковских гиганта Германии задумались о слиянии - СМИ

Инвесторы считают, что слияние с Commerzbank может привести к разводнению акций

Председатель наблюдательного совета Deutsche Bank Пол Ахляйтнер провел переговоры с акционерами банка по вопросу слияния с конкурентом Commerzbank.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, агентство отмечает, что последние месяцы Ахляйтнер обсуждал слияние банков с инвесторами и высокопоставленными чиновниками в правительстве Германии. Однако никаких официальных обсуждений между банками пока не было.

Commerzbank - банковский концерн Германии. Активы составляют около €600 млрд, банк является вторым в Германии по величине активов.

Также Bloomberg отмечает, что главным препятствием на пути к сделке является пониженная стоимость акций Deutsche Bank. Инвесторы считают, что слияние с Commerzbank может привести к разводнению акций, а также "потенциально спровоцировать необходимость докапитализации и значительные списания средств".

Один из собеседников агентства утверждает, что банки уже обсуждали слияние летом 2016 года, но в итоге решили отказаться от сделки.

Deutsche Bank - крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии. Правление банка располагается во Франкфурте-на-Майне.

Напомним, что Deutsche Bank последних три последних года заканчивал с убытками. Так, по итогам 2017-го чистый убыток компании составил €512 млн. В настоящее время банк постепенно выходит с американского рынка акций, сокращает свое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Европе.