Дунайское пароходство в разы сократило чистую прибыль

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Чистый доход Дунайского пароходства за год возрос на 21,5%
Фото: capital.ua

Чистый доход Дунайского пароходства за год возрос на 21,5%

Украинское Дунайское пароходство (УДП) в 2017 году получило чистую прибыль в размере 1,5 млн грн, что в 20 раз меньше, чем в 2016 году.

Об этом говорится в финансовом отчете компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, чистый доход Дунайского пароходства за год возрос на 21,5% - до 781 млн грн.

Отмечается, что УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

 

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