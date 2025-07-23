Открестились через три месяца. Дубайский холдинг продал долю в российской РуссНефти

23 июля, 09:24
РуссНефти (Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva)

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов OCN International DMCC продала свою долю в российской нефтяной компании РуссНефть через три месяца после приобретения.

Как сообщает Лига, доля OCN International DMCC в уставном капитале составляла 12,25%. О том, что эмиратская компания приобрела такую долю в РуссНефти, было объявлено в конце апреля 2025 года.

Компания из ОАЭ вошла в число акционеров РуссНефти после выхода из капитала нефтекомпании структуры швейцарского трейдера Glencore.

Glencore, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов, был среди ключевых партнеров РуссНефти с начала 2000-х годов, но еще в конце 2023 года решил окончательно выйти из бизнеса в России.

Быстро завершить сделку тогда не удалось из-за ограничений, которые российские власти ввели для инвесторов из «недружественных» стран. Но в 2024 году президент РФ Владимир Путин разрешил проведение таких сделок, что позволило Glencore продать долю в российской компании.

Ранее сообщалось, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore продал долю в нефтяной компании Русснефть после более чем 20 лет владения акциями.

Редактор: Елена Коваленко

Теги:   Россия Нефть Продажа Дубае

