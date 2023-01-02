Для привлечения туристов. Дубай в год приостановил действие налога 30% на алкоголь и отменил плату за лицензию 2 января, 18:30 Местные власти ожидают, что этот шаг еще больше повысит привлекательность Дубая для туристов и иностранцев (Фото:Sophie_James/Depositphotos)

С 1 января Дубай на год приостановил действие налога 30% на алкоголь и отменил плату за лицензию, которая раньше была необходима для покупки алкоголя в торговых и туристических центрах.

Как сообщает Reuters, местные власти ожидают, что этот шаг еще больше повысит привлекательность Дубая для туристов и иностранцев, привлекаемых более либеральным образом жизни по сравнению с другими городами Персидского залива.



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Компания ММИ, один из основных поставщиков алкоголя в Дубае, сообщила, что это решение упростит покупку алкоголя и поспособствует снижению цен. Другой ритейлер, African+Eastern, подтвердил, что налог больше не применяется, но цены по-прежнему будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 5%.

Немусульманские жители Дубая должны быть не младше 21 года, чтобы употреблять, перевозить или хранить алкоголь дома и иметь алкогольную лицензию — пластиковую карту, которую выдает полиция.

Туризм является ключевой опорой экономики Дубая, и в первой половине 2022 года количество туристов выросло более чем на 180% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.