Уменьшают дефицит в энергосистеме. В ДТЭК заявили о начале импорта электроэнергии из Европы 25 января, 14:55 ДТЭК заявил о начале импорта электроэнергии из Европы (Фото:ДТЭК/Telegram)

Энергетическая компания ДТЭК заявила о начале импорта электроэнергии из стран Европы для уменьшения дефицита в энергосистеме Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

«В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины», — говорится в сообщении.

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По данным компании, текущая мощность на передачу электроэнергии «позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств».

Ранее глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отмечал, что для того чтобы обеспечить импорт электроэнергии, нужен специальный механизм финансирования.

Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы существует с момента синхронизации энергосистем в марте этого года.