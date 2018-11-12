ДТЭК сократил производство электроэнергии, но увеличил ее экспорт за рубеж

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ДТЭК отчитался о производственных показателях за 9 месяцев 2018 года
Фото: Pixabay

ДТЭК отчитался о производственных показателях за 9 месяцев 2018 года

Крупнейший энергохолдинг Украины ДТЭК снизил производство (отпуск) электроэнергии на 6,5%, до 25,1 млрд кВт-час. В то же время ее экспорт за рубеж увеличился на 6,7%, до 4,3 млрд кВт-час по итогам января-сентября 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК на Ирландской фондовой бирже (ISE), передают Українські новини

На показателях производства электроэнергии отразилось снижение производства электроэнергии ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго на 10,9%, или 2 165,3 млн кВт-ч.

Изменение вызвано прекращением с марта 2017 года управления ОП Зуевская ТЭС, окончанием с 31 июля 2018 года действия договора на управление киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

При этом за 9 мес. производство ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Мироновская ТЭЦ увеличилось на 6,2%, или 400,6 млнкВт-ч.

Компания нарастила производство электроэнергии из газовых углей до 20,1 млрд кВт-ч, что позволило снизить долю генерации электроэнергии из антрацита до 12% в общем объеме производства.

За 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года производство электроэнергии из возобновляемых источников увеличилось на 7%, или на 31,2 млн кВт-час, до 477,3 млн кВт-час.

Передача электроэнергии распределительными сетями увеличилась на 1,4%, или на 438,3 кВт-час, до 32,226 млрд кВт-час.

Что касается поставок электроэнергии за рубеж, то экспорт осуществлялся в направлении Венгрии, Молдовы и Польши.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В 2017 году энергохолдинг ДТЭК сократил производство (отпуск) электроэнергии на 7,4%, до 37,1 млрд кВт-час.

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