Плановые включения вместо отключений. Из-за масштабных разрушений энергосистемы нужно готовиться к отключениям на несколько дней — ДТЭК 17 ноября, 14:32 ДТЭК прогнозирует, что вместо плановых отключений будут плановые включения на несколько часов в сутки (Фото:НВ)

Масштабные разрушения энергообъектов Украины, нанесенные 15 и 17 ноября, влекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней. Однако ситуация, хоть и очень сложная, но контролируемая.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала ICTV, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что оккупанты в этот раз причинили много вреда объектам передачи — подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые запитано много областей в центре и на западе. Кроме того, из-за попадания ракеты 15 ноября приостановила работу одна из ТЭС группы ДТЭК.

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«Это дни. Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки», — сказал он в эфире канала ICTV в четверг.

По его словам, оперативные меры по подключению потребителей приняты там, где это возможно, и частично начались восстановительные работы, но их пока нельзя провести везде. Сейчас идет разбор завалов, разрушенного оборудования, в некоторых случаях необходимо разминировать территорию. Так что работы, как сообщил Сахарук, идут, но еще не в масштабном формате, когда можно было бы уже устанавливать и монтировать оборудование.

По его расчетам, в результате массированных российских атак сейчас около 40% украинских потребителей испытывают очень большие проблемы с электроснабжением.

«Прогнозов, когда эта цифра уменьшиться, у меня пока нет», — отметил Сахарук.

Утром в четверг, 17 ноября, Россия нанесла новую серию массированных ударов по украинским городам — спустя всего два дня после того, как выпустила по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Во время трехчасовой утренней тревоги в Днепре, Киеве и многих областях — Полтавской, Черкасской, Харьковской — были слышны взрывы. Часть из них были работой украинского ПВО. Над столицей сбили две ракеты и пять дронов, прилетов в объекты в Киеве нет.