Россия готовит теракт. ДТЭК предупредил о возможном ударе по Криворожской ТЭС

27 июня, 23:30
Криворожская ТЭС (Фото:via facebook)

Криворожская ТЭС (Фото:via facebook)

Автор: Артем Ильин

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил о возможном террористическом акте на Криворожской ТЭС со стороны России.

Криворожская ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова может стать местом очередного теракта со стороны Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба компании, опираясь на заявление официального представителя Министерства обороны РФ. «Информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком», — уверяют в энергохолдинге.

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В ДТЭК говорят, что никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают работу.

«Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины», — заявили в ДТЭК.

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Теги:   Ринат Ахметов Электроэнергия ДТЭК Кривой Рог ТЭС Война России против Украины Зеленодольск

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