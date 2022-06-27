Россия готовит теракт. ДТЭК предупредил о возможном ударе по Криворожской ТЭС 27 июня, 23:30 Криворожская ТЭС (Фото:via facebook)

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил о возможном террористическом акте на Криворожской ТЭС со стороны России.

Криворожская ТЭС энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова может стать местом очередного теракта со стороны Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба компании, опираясь на заявление официального представителя Министерства обороны РФ. «Информация о наличии вооруженных лиц на территории ДТЭК Криворожская ТЭС является абсолютным фейком», — уверяют в энергохолдинге.

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В ДТЭК говорят, что никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, которые обеспечивают работу.



«Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины», — заявили в ДТЭК.

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