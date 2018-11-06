ДТЭК оценил объем незаконных поставок угля с оккупированного Донбасса через РФ

Антрацит, добываемый на 11 захваченных шахтах компании ДТЭК на оккупированной территории Донбасса, сегодня идет через Россию в различные страны Европейского Союза. Объем таких поставок ДТЭК оценивает в 2 млн тонн.

Такие данные озвучил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"По нашей информации, в общей сложности с оккупированной территории Донбасса туда отправлено до 2 млн тонн антрацита. Польские компании приобрели около 300 тыс. тонн", – цитирует Тимченко агентство Интерфакс-Украина.

Тимченко отметил, что ДТЭК обратился в полицию по поводу незаконного вывоза угля, и сейчас проводится расследование.

"Мы используем любую возможность, чтобы представить нашу позицию посольствам стран, в которые идет антрацит из Донбасса, и представителям органов власти ЕС. В ответ мы слышим, что это ответственность стран-импортеров, которые сами должны создать систему контроля происхождения угля", – пожаловался топ-менеджет.

В связи с этим ДТЭК ожидает "более сильной реакции со стороны ЕС и стран, в которые идет антрацит", подчеркнул он.

Глава ДТЭК признал, что существуют риски поставки этой продукции и в Украину, в связи с чем весь антрацит, приходящий из России, попадает химический анализ, позволяющий определить его происхождение.

"Мы также проверяем, что уголь отправляется непосредственно с железнодорожных станций, расположенных вблизи действующих шахт. Если уголь отправляется со станции, вблизи которой нет добычи угля, существует высокая вероятность того, что это уголь из Донбасса. Мы отказываемся от таких поставок", – добавил Тимченко.

Говоря о сотрудничестве с Польшей, гендиретор ДТЭК сообщил, что наибольшие возможности видит в торговле электроэнергией, особенно после роста цен в Польше. По его словам, ежегодно поставки составляют около 1 ТВт-ч, однако они ограничены возможностями передачи – одной линией с предельной нагрузкой 200 МВт. Тимченко отметил, что в будущем пропускная способность может быть увеличена в 10 раз – до 2000 МВт в обоих направлениях

"На будущее мы также заинтересованы во вхождении в польский сектор возобновляемой энергетики, например, в области модернизации существующей ветроэнергетики", – сказал гендиректор ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.