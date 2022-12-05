ДТЭК остановил работу одного из своих объектов после российской атаки 5 декабря, 23:34 Обломки российской ракеты, сбитой в Киевской области (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Компания ДТЭК сообщила, что отключила одно из своих предприятий от энергосистемы Украины из-за повреждений после террористической атаки РФ 5 декабря.

«В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано российскими войсками раньше. Из-за этого оно было отключено от энергосистемы», — сообщили в компании.

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Отмечается, что из-за остановки работы предприятия возникли ограничения в энерго- и теплоснабжении. К счастью, в результате атаки жертв нет. За последние два месяца это была уже 17-я атака на объекты компании.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили более 60 из более 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Известно о повреждение энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.



В МВД Молдовы сообщили, что одна ракета упала в районе приграничного города Бричаны на территории страны.