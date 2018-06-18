ДТЭК собрался построить крупнейшую солнечную электростанцию в Украине

Данный проект сможет удовлетворить потребности в электроэнергии более 1 млн человек

Энергохолдинг ДТЭК намерен построить солнечную электростанцию в Днепропетровской области. Китайская компания Jiangsu Seraphim Solar System (JSSS) поставит солнечные панели для строительства.

Об этом сообщили в пресс-службе китайской компании.

Так, компания JSSS выиграла тендер на поставку солнечных панелей мощностью 246 МВт для крупнейшей в Украине возобновляемой энергетической электростанции.

Отмечается, что данный проект сможет удовлетворить потребности в электроэнергии более 1 млн человек, одновременно сокращая выбросы углекислого газа на 3 тыс. т в год.

Напомним, что в 2017 году ДТЭК ввел в эксплуатацию свою первую Трифановскую СЭС мощностью 10 МВт в Херсонской области.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.