Ринат поможет Польше. ДТЭК Ахметова продаст полякам уголь, чтобы заместить поставки из России 19 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов, конечный бенефициар энергохолдинга ДТЭК (Фото:ФК Шахтер)

Энергохолдинг ДТЭК после первых тестовых поставок угля в Польшу в объеме 50 тыс. т рассматривает возможность обеспечить регулярный экспорт энергоресурсов с учетом проблем логистики в условиях войны.

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Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Мы сделали первые тестовые отгрузки угля в Польшу. Это небольшой объем — 50 тыс. т. К сожалению, очень большие сложности по логистике, потому что железнодорожная инфраструктура как в Украине, так и в Польше не рассчитана на такой объем перемещения товаров. Как и порты в Польше — Гданьск и Гдыня. Поэтому тестовые поставки есть, но больших объемов, как это можно было бы делать через море, порт Южный, например, нет», — сказал Сахарук.

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Вместе с тем он заверил, что компания рассматривает возможности и продолжает прорабатывать пути поставки угля в Польшу.

«Уголь из других источников критичен для Польши для замещения объемов поставок из России, которые были запрещены. Было бы очень хорошо, если бы Украина подставила плечо Польше, которая очень помогает нам, и помогла полякам пережить отказ от российского угля», — пояснил исполнительный директор ДТЭК.

По его расчетам, во времена сезонного профицита угля энергохолдинг мог бы отгружать в Польшу ориентировочно 100−150 тыс. т в месяц — тот объем, который остается после обеспечения своих ТЭС и других потребителей.

«Это не обеспечит полной диверсификации поставок, но это будет наш вклад в то, что наши друзья-поляки получат помощь. Он (уголь, — ред.) подходит по качественным характеристикам. Его просто нужно научиться быстро и без сбоев доставлять в Польшу», — подчеркнул топ-менеджер ДТЭК.

При этом он обратил внимание, что поставки угля из Украины по железной дороге — это более быстрая и экономичная альтернатива для поляков по сравнению с морскими поставками.

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