В планах — Хорватия, Польша, Италия. ДТЭК Ахметова до конца года достроит ветряные и солнечные электростанции в Румынии 25 июля, 09:47 Тилигульская ВЭС энергохолдинга ДТЭК в Николаевской области (Фото:Пресс-служба ДТЭК ВИЭ)

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова до конца 2023 года планирует завершить строительство 60 МВт ветряных и 50 МВт солнечных мощностей в Румынии.

Об этом заявил гендиректор компании Максим Тимченко в интервью Forbes Украина.

По его словам, в 2024 году компания начнет сооружение ВЭС в Хорватии, а в Италии проект находится на стадии девелопмента. Также ДТЭК хочет начать строительство зеленой генерации в Польше.

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«Сейчас лучшее время для украинской компании, чтобы выйти на европейский рынок. До большой войны украинскому бизнесу было сложно открывать двери в Европе. Сейчас они открыты», — отметил он.

Тимченко уточнил, что за зарубежные инвестиции ДТЭК в зеленую энергетику отвечает DTEK Renewables International, которая потенциально может стать первой компанией группы, вышедшей на IPO.

«IPO требуется для доступа к более дешевому капиталу, чтобы расширить базу инвесторов, усилить доверие инвесторов к компании. Если компания вышла на IPO и живет по установленным правилам — это знак качества. И это выводит на новый уровень диалог с инвесторами», — отметил он.

В целом ДТЭК имеет амбициозные планы по строительству в Европе до 5 ГВт зеленой генерации, что потребует инвестиции на уровне 6−6,5 млрд евро.

«Конкуренции очень много, потому что зеленая генерация — один из драйверов экономики в Европе. Это подтверждает программа REPowerEU. Настоящая сложность в Европе — девелопмент. Эта проблема обсуждается на уровне Еврокомиссии. Отвод земли, предоставление разрешительной документации — в Украине это проще», — сказал Тимченко.

По его словам, маржинальность зеленых проектов в Европе сопоставима с украинскими.

«Мы нигде не связываемся с государственной поддержкой, хотим работать в рынке. Это касается всех новых проектов и в Украине. Половина Тилигульской ВЭС работает вне зеленого тарифа, хотя может его получить. Вторую половину тоже планируем перевести в рынок в этом году», — уточнил он.

Тимченко добавил, что в Украине к концу 2024 года у ДТЭК будет готово к строительству 600−700 МВт ветрогенерации. В целом к 2030-му компания планирует построить в Украине еще не менее 2 ГВт зеленой мощности.

Как сообщалось, в конце мая ДТЭК запустила в работу первую очередь Тилигульской ветроэлектростанции в Николаевской области.