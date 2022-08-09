Дружба закончилась. Украина остановила прокачку российской нефти
Укртранснафта прекратила прокачку российской нефти по трубопроводу Дружба (Фото:Укртранснафта / Facebook)
Поставки российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу Дружба остановлены с 4 августа.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление российской компании Транснефть.
Как поясняет Транснефть, при осуществлении платежа от 22 июля 2022 года за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет Транснефти 28 июля 2022 года.
«Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — подтверждил пресс-секретарь Транснефти Игорь Демин.
«Обслуживающий Транснефть Газпромбанк уведомил, что платеж был возвращен в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269. В том числе был уточнен порядок контроля трансграничных платежей из РФ. На текущий момент европейские банки (корреспонденты) больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции. Для подтверждения факта, что операция не попадает в число запрещенных, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа», — говорится в официальном сообщении Транснефти.
«Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», — подчеркивает компания.
«Для решения вопроса Транснефть направила обращение в уполномоченный банк для дальнейшей передачи информации в адрес европейского регулятора для получения разрешения на проведение расчетов по договору с АО Укртранснафта, прорабатываются варианты альтернативного прохождения денежных средств, осуществляются ежедневные консультации и переговоры с обслуживающими банками», — говорится в сообщении.
«Тем не менее до настоящего времени вопрос возможности исполнения платежей не решен. Укртранснафта прекратило оказание услуг по транспортировке нефти по территории Украины с 4 августа 2022 года в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги», — заявила российская компания.
При этом в оперативной сводке НАК Нафтогаз Украины за 1−7 августа сказано: «АО Укртранснафта и АО Укрспецтрансгаз продолжают работать в штатном режиме в условиях военного положенгия».
НВ Бизнес обратился за комментарием в пресс-службу Укртранснафты.
По южной ветке нефтепровода Дружба, проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществлялись в направлении европейских НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО Транснефть и АО Укртранснафта.
Транзит по северной ветке нефтепровода Дружба через Беларусь в направлении Польши и Германии идет штатно.
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