Авария на Дружбе. В Польше отремонтировали поврежденный участок трубопровода, прокачка нефти возобновлена 15 октября, 17:09 Нефтепровод Дружба проходит от Самары до белорусского Мозыря, а затем делится на две нити (Фото:Укртранснафта/Facebook)

В Польше возобновили прокачку нефти через трубопровод Дружба после ремонтных работ в субботу, 15 октября. Об этом заявил оператор польского участка нефтепровода, компания Pern.



Там рассказали, что сейчас поставки осуществляются по обоим нитям западного участка нефтепровода. Расследование относительно причин, которые привели к утечке, продолжается.

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«Быстрые и решительные действия позволили нам максимально ограничить последствия инцидента и восстановить полноценное обслуживание наших клиентов», — заявил президент правления Pern Павел Станчик.

Вечером 11 октября была обнаружена утечка на одной из нитей нефтепровода Дружба — примерно в 70 километрах от Плоцка. Это основной маршрут, по которому сырая нефть попадает в Германию. В Польше считают аварию случайностью, отрицают возможность диверсии и причастность третьих лиц.

Нефтепровод Дружба был построен в 1960-е годы. Он проходит от Самары до белорусского Мозыря, а затем делится на две нити: северную ( Беларусь – Польша – Германия – Латвия – Литва) и южную ( Украина – Чехия – Словакия – Венгрия – Хорватия).

