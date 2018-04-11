Друг Путина Ротенберг купил крупнейшего подрядчика Керченского моста

В 2014 году Евросоюз включил Аркадия Ротенберга в санкционный список

Структура бизнесмена Аркадия Ротенберга установила контроль над 94,2% акций строительного холдинга Мостотрест, который является одним из основных субподрядчиков строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Об этом пишет Reuters.

Сейчас этот пакет акций Мостотреста принадлежит компании ТФК-Финанс, акционером которого является принадлежащий Ротенбергу Стройпроектхолдинг.

Ранее сообщалось, что в июле 2014 года Евросоюз включил Аркадия Ротенберга в санкционный список, заморозив его активы в европейских юрисдикциях, и обосновал это тем, что бизнесмен является "давним знакомым" президента России Владимира Путина и его бывшим спарринг-партнером по дзюдо, а также что он "нажил свое состояние во время правления Путина", получил ряд крайне выгодных контрактов в рамках подготовки Олимпийских игр в Сочи.

Напомним, что в окружении бизнесмена говорили, что Ротенберг думает о покупке акций Мостотреста. Отметим, что ранее крупнейшим акционером Мостотреста была компания Marc O’Polo Investments, принадлежащая на 68,45% Игорю Ротенбергу, сыну Аркадия Ротенберга. Но, весной 2015 года Marc O’Polo Investments продала за 10 млрд руб. долю в 38,6% компании.

В феврале 2015 года компания Стройгазмонтаж Роттенберга получила подряд на строительство Керченского моста так, как других претендентов на проект не нашлось.

В 2016 году Мостотрест получил субподряд на строительство Керченского моста на сумму 96,9 млрд рублей от "дочки" Стройгазмонтажа Роттенберга и СГМ-Мост. А спустя несколько месяцев США расширили санкционный список в отношении России, включив и Мостотрест, и СГМ-Мост. ​

Ранее российские СМИ сообщали, что семья Ротенбергов продолжает контролировать Мостотрест несмотря на продажу ее акций в 2015 году.