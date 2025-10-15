Миллиард баррелей запасов. Друг Путина завладел бывшей долей Shell в нефтяных месторождениях

Близкий к российскому диктатору Владимиру Путину миллиардер Геннадий Тимченко получил 50% в компании Салим Петролеум Девелопмент (СПД), которая ведет добычу на месторождениях в Западной Сибири.

Под контроль российского олигарха перешло ООО Западная Азия, которое владеет 50% СПД.

Об этом пишет The Moscow Times.

«До мая 2025 года Западная Азия называлась ДПН-Ближневосточные проекты. Это дочернее предприятие Газпром нефти», — говорится в публикации, — «Доля в СПД перешла к нему в 2023 году от британской Shell, которая объявила о выходе из России из-за войны в Украине. Остальными 50% владеет другая структура Газпром нефти — ООО ДПН-Салимские проекты».

Shell оценивала потери от выхода из совместного предприятия в $233 млн.

СПД разрабатывает Западно-Салимские, Верхнесалимские, Виделипские, Южно-Ямские участки, а также участки Восточно-Шапшинский-1 и Салимский-2 в Ханто-Мансийском автономном округе.

Запасы нефти Салымской группы месторождений составляют более 1 млрд баррелей (140 млн тонн). Учитывая это стоимость 50% СПД может составлять 30−40 млрд руб, говорится в публикации.

Тимченко занимает шестое место в рейтинге российских миллиардеров. По оценке издания Forbes, он владеет состоянием в $23,2 млрд.

Согласно последним раскрытым данным, бизнесмену принадлежит 23,49% в крупном производителе СПГ Новатэк и 14,45% в нефтехимической компании СИБУР.

Как сообщалось, генпрокуратура РФ требует взыскать с нефтегазового гиганта Shell 1,5 млрд евро возмещения за неоплаченные поставки газа в 2022 году в пользу Газпром экспорта.