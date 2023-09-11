25 разведкомплексов «ШАРК» в рамках инициативы «ОКО ЗА ОКО» уже на передовой 11 сентября, 12:55 Партнерский проект ОККО

Сеть ОККО и фонд «Повернись живим» завершили передачу силам обороны разведывательных беспилотных комплексов «ШАРК» в рамках совместной инициативы «ОКО ЗА ОКО». Все 25 комплексов уже отправлены на передовую. Три последних — 11 сентября.

Благодаря работе «ШАРКов» врагу уже нанесен значительный урон в живой силе и технике. Например, только один из этих 25 разведкомплексов помог уничтожить на Запорожском направлении 5 зенитно-ракетных комплексов «Бук», систему залпового огня «Град», несколько пушек и гаубиц. Кроме того, с помощью «ШАРКов» впервые за российско-украинскую войну был уничтожен комплекс радиолокационной борьбы «Свет-КУ» и крайне редкая вражеская РЛС «Ястреб АВ». Среди других пораженных целей — такие объекты РЭБ и РЛС, как «Поле-21», «Зоопарк-1М», «Леер-2», десятки единиц артиллерии и бронетехники.

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«ШАРКи» в рамках инициативы «ОКО ЗА ОКО» получили почти все артиллерийские бригады и разведывательные батальоны, воюющие в составе ВСУ. Кроме того, 4 комплекса переданы морской пехоте, 3 — механизированным бригадам, 2 — Главному управлению разведки МОУ, 1 — подразделению технической разведки учебного центра, выполняющего боевые задания на фронте. Еще один комплекс сыграл большую роль в летней наступательной кампании — его получила отдельная рота разведки, успешно поработавшая на Запорожском направлении.

«Это очень эффективная инвестиция в победу. На приобретение комплексов мы потратили 325 миллионов гривен, а они уже помогли уничтожить вражескую технику на несколько миллиардов гривен. И продолжают работать на линии фронта, — комментирует СЕО ОККО Васыль Даныляк. — Сеть ОККО отчисляла на закупку этой техники по 1 грн с каждого проданного литра нашего брендового топлива Pulls, которое мы теперь называем топливом мести. Не перестаю благодарить всех украинцев, которые присоединились к нашей инициативе».

Фото: ОККО

«25 разведкомплексов „ШАРК“ уже работают на передовой. Благодаря большой дальности и продолжительности полета они обнаруживают в тылу врага „крупную рыбу“ — зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, и корректируют огонь нашей артиллерии по ним. Важно также, что это не просто беспилотники, а самодостаточные комплексы на базе полноприводного переоборудованного шасси — это делает работу экипажей более эффективной и безопасной», — говорит директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Напомним, что в состав каждого разведывательного комплекса «ШАРК» входит оборудованный пунктом управления проходной автомобиль Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БпЛА с размахом крыльев 3,4 метра и способностью работать в воздухе до 4 часов. Они устойчивы к средствам РЭБ и могут осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Дополнительно к этому в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО было приобретено для сил обороны Украины еще 25 запасных беспилотников: с целью замены тех аппаратов, которые могут быть потеряны в процессе выполнения боевых задач.