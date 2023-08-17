В Украине создают первый авиафлот ударных дронов Cosmolot Airlines. Это новая мощная социальная инициатива от украинской компании, которая поможет приблизить победу.

Уже первые недели большой войны показали, насколько украинцы — сильная нация изобретательных, инициативных и мужественных воинов. Как на фронте, так и в тылу украинцы оказались мощной единой силой. Ведь надежный тыл — это залог крепкого фронта.

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Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударных БпЛА

Социально ответственный бизнес продолжает активно работать, платить налоги в госбюджет, сохранять и создавть новые рабочие места, а обычные украинцы — работают и донатят. Украинцы вместе — это сила и вдохновение.

Фото: Cosmolot

Одним из мощных двигателей на пути к победе является украинский бизнес, который имеет четкую проукраинскую позицию и понимает, что платить налоги — это обязанность любого легального и прозрачного бизнеса, но для приближения победы нужны более решительные действия. После начала войны ответственные компании существенно расширили объем благотворительных программ, одним из обязательных пунктов которых стала помощь ВСУ — важная инвестиция в будущую победу и мир.

Инфографика: Cosmolot

Примером такой помощи стал социальный проект Cosmolot Airlines — создание первого в Украине авиафлота ударных БпЛА. Российско-украинскую войну уже называют первой в мире войной дронов. БпЛА стали важным фактором для современной армии, и большую роль в войне играют ударные дроны.

Фото: Cosmolot

Авиафлот Cosmolot Airlines будет состоять из 50 модернизированных, устойчивых к РЭБ, многоразовых ударных БпЛА Punisher, разработанных украинской технологической компанией UA Dynamics, с которой основатели проекта начали сотрудничество в конце 2022 года, когда профинансировали два первых комплекса для ВСУ. Стоимость авиафлота составит 100 млн грн. Эти средства компания выделяет из собственной прибыли, не привлекая никаких донатов и сборов. Такие БпЛА усилят украинских военных на фронте и станут инвестицией в будущую победу Украины.

Давайте ковать победу!