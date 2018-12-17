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Dragon Capital выделил около 23 млн грн на проекты экономического и социального развития Украины в 2018 году

Сегодня, 09:15
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Новости компаний
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Группа компаний Dragon Capital, Томаш Фиала и сотрудники компании перечислили 22.6 млн грн на благотворительность и поддержку украинских проектов экономического и социального развития в 2018 году

фото: Наталия Кравчук

Группа компаний Dragon Capital, Томаш Фиала и сотрудники компании перечислили 22.6 млн грн на благотворительность и поддержку украинских проектов экономического и социального развития в 2018 году. 

Продолжая традицию предыдущих лет, компания поддержала научно-аналитические организации, проекты по продвижению реформ, улучшению бизнес-климата и борьбы с коррупцией, независимые аналитические платформы, спонсировала независимые СМИ и их проекты, способствовала развитию учебных заведений, платформ и программ, культурных центров и их инициатив, помогала детским больницам и детдомам, стала причастной к культурному и спортивному развитию страны. 

Наша амбициозная цель — содействовать внедрению верховенства права, минимизации коррупции, притоку инвестиций и экономическому росту

Так, в поддержку Центра экономической стратегии (независимого центра исследований государственной политики), аналитической платформы VoxUkraine и ее проекта VoxCheck, национального проекта «Новые Лидеры», Центра противодействия коррупции, Transparency International и других проектов по поддержке и продвижению реформ, улучшению бизнес-климата и борьбы с коррупцией было выделено около 12 млн грн. На развитие Охматдета, онкобольным, на приобретение гемоанализатора для Западноукраинского специализированного детского медцентра (г. Львов), детским домам, на ремонт детского сада, а также на благотворительную ярмарку IWCK Charity Bazaar собрали более 4,9 млн грн.

На следующий год уже запланирована помощь в размере 250 тыс долл на обновление программного обеспечения Охматдета, а именно доработку, установку, настройку и внедрение бухгалтерской системы и системы кадрового учета, системы учета запасов медикаментов и предметов медицинского назначения для того, чтобы больница имела возможность рационально использовать медикаменты и медицинские аппараты, вовремя проводить анализ их наличия и своевременно осуществлять заказ и закупку необходимых лекарств и медицинских средств. Для финансирования программы Ukrainian Emerging Leaders Program в Стэнфордском университете, на развитие Киевской школы экономики, образовательной платформы Prometheus, инициативы по изучению иностранных языков GoGlobal, ОО «Украинская академия лидерства» и др. было выделено более 5,1 млн грн. Также в поддержку общественной организации, занимающейся развитием культуры, исследованием, сохранением и продвижением культурного, исторического и археологического наследия Украины, Львовского медиафорума и др. было перечислено около 0,6 млн грн. 

Кроме того, в этом году мы начали сотрудничать с Veteran Hub, первым открытым пространством для ветеранов военных действий на востоке Украины и общественных организаций, которые защищают их права, и другими союзами ветеранов с целью помочь ветеранам в адаптации, в частности в трудоустройстве. Так наша компания при поиске специалистов на замещение вакантных должностей в первую очередь рассматривает кандидатуры ветеранов АТО. На сегодняшний день в группе компаний Dragon Capital работает уже 6 ветеранов АТО. 

«Занимаясь бизнесом в Украине уже 22 лет, я очень заинтересован в том, чтобы в Украине быстрее улучшался уровень жизни. Наша амбициозная цель — содействовать внедрению верховенства права, минимизации коррупции, притоку инвестиций и экономическому росту. На пути к воплощению этой цели мы поддерживаем ряд общественно важных проектов, - комментирует годовые итоги корпоративной социальной ответственности Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital. - Очень приятно, что коллеги разделяют мои убеждения, инициируют и помогают реализовать социально и экономически важные и необходимые проекты». 

 

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