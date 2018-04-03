Dragon Capital увеличила долю в крупном производителе оборудования для хранения зерна

Компания Dragon Capital Investments Limited увеличила свой пакет акций Карловского машиностроительного завода (КМЗ) до доминирующего контрольного в 98,4%.

Об этом свидетельствует сообщение КМЗ в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Увеличение доли произошло за счет приобретения 5,1% акций. Ранее пакет Dragon Capital составлял 93,3% уставного капитала.

Дата приобретения в собственность указанного пакета акций КМЗ – 29 марта 2018 года. Цена приобретения – 0,9 грн за акцию.

В сообщении не указан прежний владелец около 5,1% акций КМЗ, но, согласно данным НКЦБФР на четвертый квартал 2017 года, этим пакетом владела DRGN Limited, зарегистрированная на Кипре по тому же адресу, что и Dragon Capital Investments.

Карловский машзавод (КМЗ, Полтавская область) производит машины для переработки сельхозпродукции, в том числе для комбикормовой и сахарной промышленности, элеваторов.

Предприятие пока не обнародовало финансовых показателей деятельности в 2017 году. По итогам 2016 года оно сократило чистый доход от реализации на 24,5% к 2016 году - до 160,5 млн грн, получив 2,72 млн грн убытка против 11,05 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве конечным бенефициаром является Томаш Фиала.

Ранее сообщалось, что компания Dragon Capital совместно с рядом иностранны инвесторов намерена привлечь в Украину до $300 млн инвестиций в 2018 году. Dragon Capital брала инвестиционную паузу в 2013-2014 года, возобновив вложения в страну с мая 2015 года, и сейчас наращивает их темпы. В 2017 году компания оценивает объем инвестиций компании в Украину в $100-150 млн.

