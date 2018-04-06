Dragon Capital разрешили купить крупного производителя мяса индейки

Инвестиционной компании Dragon Capital разрешили через NUF Equity Investments Limited приобрести 50% в UPG Food Holdings Limited (оба Никосия, Кипр), которая владеет крупной компанией по производству мяса индейки.

Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

В АМКУ отмечают, что ведомство также предоставило разрешение на согласованные действия компаниями NUF Equity Investments Limited и Dytchi-Invest Limited в виде выполнения условий проекта договора купли-продажи акций, который будет заключен между компаниями по удержанию от конкуренции, сроком на пять лет.

В Dragon Capital покупку производителя мяса индейки пока не комментируют.

UPG Food Holdings Limited, бенефициарами которого являются Юлия и Владимир Дутчак, владеет группой компаний УПГ-Инвест основанной в 2002 году. Занимается выращиванием индейки и производством мяса под ТМ Сяйвир. Включает в себя несколько производственных комплексов общей площадью около 60 тыс. кв. м, убойный цех, оборудование для охлаждения и мгновенной заморозки мяса. Мощность производства - 12 тыс. тонн мяса в год.

УПГ-Инвест с 2014 года владеет комбикормовым заводом Або-Микс. Его мощность составляет 12 тыс. тонн гранулированного комбикорма в год для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. Продукция выпускается под ТМ Agro Gold Mix, Реализуется в Украине и в странах ЕС.

Напомним, 7 марта 2018 году, Dragon Capital купила крупнейший ТРЦ в Западной Украине. Позже стало известно, что Dragon Capital планирует стать собственником финансовой компании Инвесткэпитал.

Отметим, что компания Dragon Capital совместно с рядом иностранных инвесторов намерена привлечь в Украину до $300 млн инвестиций в 2018 году. Dragon Capital брала инвестиционную паузу в 2013-2014 года, возобновив вложения в страну с мая 2015 года, и сейчас наращивает их темпы. В 2017 году компания оценивает объем инвестиций компании в Украину в $100-150 млн.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Конечным бенефициаром является Томаш Фиала.