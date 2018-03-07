Dragon Capital купила крупнейший ТРЦ в Западной Украине

Это первая покупка компании за пределами Киевской области

Компания Dragon Capital Investments Limited, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Victoria Gardens во Львове у двух турецких частных инвесторов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По словам генерального директора Dragon Capital Томаша Фиалы, ТРЦ стал первым приобретением компании за пределами Киевской области.

Ранее сообщалось, что официальное открытие крупнейшего в Западной Украине трехуровневого ТРЦ Victoria Gardens во Львове состоялось 29 октября 2016 года.

ТРЦ Victoria Gardens состоит из двух основных торговых этажей и двух парковочных площадок на 1,5 тыс. Автомобилей. Арендная площадь (GLA) составляет 54,5 тыс. кв. Среди основных арендаторов - Silpo, Foxtrot, Argo, New Yorker, LPP Group, Multiplex кинотеатр, развлекательный центр Papashon и тренажерный зал King Fitness.

Напомним, что в январе 2018 года Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Dragon Capital приобрести ТРЦ.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.