Не работала более 30 лет. Энергоатом запускает линию электропередачи между Украиной и Польшей 31 марта, 09:14 Украина восстанавливает линию электропередачи в Польшу, не работавшую более 30 лет (Фото:Nikiko / Pixabay)

Энергоатом готовится запустить воздушную линию электропередачи, которая через Польшу соединит украинскую и европейскую энергосистемы.

Эта воздушная линия построена еще при СССР, однако с 1991 года была выведена из эксплуатации и не работала. Сейчас в перспективе она позволит Украине экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, сообщили в НАЭК Энергоатом.

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«Так мы расширяем свои возможности и укрепляем связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда Россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры», — заявил президент компании Петр Котин.

В Энергоатоме также отметили, что свою часть работ компания завершила в полном объеме.

«В настоящее время на площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а соответствующие подразделения Энергоатома проводят работы, предшествующие пусконаладочным. Так что как только свою часть обязательств выполнит и НЭК Укрэнерго, линию можно будет вводить в эксплуатацию. По оценкам специалистов, работы НЭК может закончить в апреле», — добавили в компании.

Как сообщалось, польская энергокомпания Orlen Synthos Green Energy инициировала проект по строительству высоковольтной линии между Ровенской АЭС и польским городом Хелм для импорта украинской электроэнергии.