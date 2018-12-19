Доставка пенсий Укрпочтой. Правительство и президент будут искать деньги на услугу в июне Сегодня, 15:49 57 Цей матеріал також доступний українською Чтобы доставлять пенсии в первом полугодии, Укрпочта должна получить 250 млн грн - до конца января и еще 250 млн грн - до конца марта Фото: Укрпочта via Facebook

Проблему финансирования услуги доставки пенсий Укрпочтой во втором полугодии 2019 года правительство и президент рассмотрят в июне.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ответ Укрпочты на соответствующий информационный запрос.

"Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить с 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн - до конца января и еще 250 млн грн - до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и президентом отдельно в июне 2019 года", - заявили в компании.

Укрпочта планирует продолжать развивать каналы доставки отправлений, сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и другие направления деятельности для увеличения доходов и избежания убыточности.

В компании также решили временно свернуть инфраструктурные проекты, кроме проведения текущих ремонтов почтовых отделений.

Напомним, 12 декабря президент Петр Порошенко во время встречи с гендиректором компании Игорем Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном призвал не увольнять почтальонов Укрпочты и не закрывать почтовые отделения в сельской местности, а также не увеличивать тарифы на доставку пенсий. Он заявил, что инициировал внесение в госбюджет 500 млн грн, которые бы компенсировали убытки компании для доставки пенсий.

В то же день Смелянский заявил, что этой суммы хватит только на полгода.