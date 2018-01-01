Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Евгения Вознюк
Как влияют структурные изменения на эффективность команды
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
Олег Кирилюк
Какие реформы проведены в сфере пользования недрами
Дмитрий Лисицкий
Миссия бизнеса: попытка честной беседы

Доставка на дом. Ашан анонсировал запуск новой услуги в Украине

Сегодня, 09:37
138
Цей матеріал також доступний українською

Первое время доставка будет доступна только в столице

Французская сеть гипермаркетов Ашан со следующей недели начнет доставку товаров на дом Новой почтой.

Об этом сообщила генеральный директор Auchan Retail Ukraine Виктория Луценко, пишет Retailers.

По ее словам, первое время доставка будет доступна только в Киеве, а затем появится в остальных регионах, где присутствуют магазины сети.

Напомним, что компании еще в апреле договорились о доставке товаров.

Сеть магазинов Auchan присутствует в 16 странах мира. Владельцем Auchan Group является Ассоциация семьи Мюлье (Франция). В Украине компания существует с 2008 года.

Новая почта основана в 2001 году. Лидер на рынке экспресс-доставки. Сеть компании состоит более чем из 2,3 тыс. отделений по всей Украине.

НП Логистик специализируется на складских услугах и фулфилменте. Владеет двумя фулфилмент-центрами общей площадью более 27 тыс. кв. м. Компания сотрудничает с Rozetka.ua, КЛО, Фокстрот и Lifecell, British American Tobacco и др.

Теги:   Новая почта Ашан Доставка Товары

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Евгения Вознюк - фото
Евгения Вознюк
Как влияют структурные изменения на эффективность команды
0
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5500
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как повлияет на экономику Украины снижение цен на нефть
5201
Иван Компан - фото
Иван Компан
Рынок взлетел, но кривая становится все ровнее
1533
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15771
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7025

Последние новости

Авто

Сегодня, 10:06

20 лет спустя. Suzuki прекращает производство популярной модели мотоцикла
Технологии

Сегодня, 09:59

Американский гигант купил украинский стартап за $8 млн - СМИ
События

Сегодня, 09:50

В Харькове во время движения загорелся троллейбус с пассажирами