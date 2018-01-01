Доставка на дом. Ашан анонсировал запуск новой услуги в Украине Сегодня, 09:37 138 Цей матеріал також доступний українською Первое время доставка будет доступна только в столице

Французская сеть гипермаркетов Ашан со следующей недели начнет доставку товаров на дом Новой почтой.

Об этом сообщила генеральный директор Auchan Retail Ukraine Виктория Луценко, пишет Retailers.

По ее словам, первое время доставка будет доступна только в Киеве, а затем появится в остальных регионах, где присутствуют магазины сети.

Напомним, что компании еще в апреле договорились о доставке товаров.

Сеть магазинов Auchan присутствует в 16 странах мира. Владельцем Auchan Group является Ассоциация семьи Мюлье (Франция). В Украине компания существует с 2008 года.

Новая почта основана в 2001 году. Лидер на рынке экспресс-доставки. Сеть компании состоит более чем из 2,3 тыс. отделений по всей Украине.

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