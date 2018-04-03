Достаточно, чтобы счастьем вибрировали 5% сотрудников. Совладелец Ukrainian Beer Company Group о принципах работы компании

Сегодня, 3 апреля, во время выступления в рамках лекции НВ Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле, совладелец Ukrainian Beer Company Group (UBC) Игорь Гуменный, рассказал, как эффективно управлять компанией.

Базовый принцип Ukrainian Beer Company Group заключается в том, что работа в компании для сотрудников – это увлекательная игра. Исходя из такой корпоративной культуры в компанию подбирают сотрудников.

“Представьте себе, что нашли работу, где, словно в детстве, не чувствуете усталости. Ведь вы делаете то, что приносит удовольствие, – объясняет Гуменный. – Но в нашей команде 5,5 тыс. человек, и, конечно, не может быть, чтобы все были так счастливы. Достаточно, чтоб подобными эмоциями вибрировали хотя бы 5% сотрудников. Остальных мы обучаем. Как правило, со студенческой скамьи”.

Также в основе успеха работы UBC, по мнению ее совладельца, лежит многоступенчатая и беспрерывная система обучения персонала. Он отмечает, что менеджерам компании предлагается негласный договор, суть которого в том, чтобы они росли вместе с UBC. “Это подходит не всем, но у нас 200 таких менеджеров,” – говорит Гуменный.

В компании существует внутренняя рейтинговая система Знаков отличия – от Знака структурного подразделения до Золотой пивной кружки. Дослужившись до последнего из указанных знаков, сотрудник может рассчитывать на то, что компания оплатит ему автомобиль, квартиру и прочие блага. Знаки отличия присуждаются путем тайного голосования обладателей знаков отличия определенного уровня. Если есть хотя бы один голос “против”, знак отличия не присуждается.

Таким образом, формулу успеха UBC, по словам Гуменного, составляют ценности, команда и принцип постоянного обучения.