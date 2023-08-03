Дом владельца МХП Косюка пострадал в результате российской атаки 3 августа, 12:41 Дом Косюка находится в селе Горенка Бучанского района Киевской области (Фото:ДСНС)

В результате российской атаки в ночь на второе августа был поврежден дом основателя агрохолдинга МХП Юрия Косюка.

Об этом сообщила директор департамента коммуникаций МХП Анастасия Зражевская, передает Forbes.



«Дом, который принадлежит Юрию Косюку, был поврежден. Пострадавших нет», — сказала Зражевская.

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Дом Косюка находится в селе Горенка Бучанского района Киевской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.