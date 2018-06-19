Должны гордиться. В немецкой компании прокомментировали скандал с конфетами АВК

В компании неоднозначно отреагировали на отказ АВК поставлять конфеты из-за скандала с рекламой ЧМ-2018

В немецкой компании Dovgan Gmbh считают, что украинская общественность должна гордиться тем, что украинские продукты продаются по всей Германии.

Об этом заявил управляющий компании Андрей Ковалев отвечая на запрос liga.net.

"Мы с огромной радостью продаем украинские продукты в Германии и не только от АВК но и от Нежина и многих других украинских производителей. Так же и украинская экономика получает от нас стабильные платежи в евро, что позволяет АВК увеличивать количество рабочих мест и улучшать оплату труда своим работникам", - сообщили в немецкой компании.

На вопрос о том, где была упакована партия конфет АВК и кто занимался фасовкой, представитель немецкого дистрибьютора не ответил.

"У нас есть как у коммерческой структуры естественно закрытая информация которую мы не видим необходимости открывать", - добавил Ковалев.

Напомним, что ранее DW опубликовало на своей Facebook-странице ролик о том, что Dovgan GmbH продает конфеты АВК с рекламой Чемпионата мира по футболу в России.

Позже АВК приостановил поставки конфет Dovgan GmbH на фоне скандала из-за размещенной на упаковке рекламы ЧМ-2018 и надписи "на вкус как в России".

В компании также пообещали, что вырученные с реализации данной партии сладостей будут отправлены на благотворительность и поддержку социальных программ в Украине.

АВК Конфекшинери производит продукцию на кондитерской фабрике в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми потеряна. АВК производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли. Выпускает продукцию под ТМ Королевский Шедевр, Королевский Шарм Мажор, Бам-Бук, Труфель, Труфалье, Kresko и др.

В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.