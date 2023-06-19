Глобальная переориентация. Продажи российской нефти в Индию выросли в 10 раз — Reuters 19 июня, 10:07 Доля российской нефти на рынке Индии выросла за год в 10 раз (Фото:energyintel.com)

Доля российской нефти в индийском импорте за год выросла в 10 раз — с менее чем 2% в 2021/2022 финансовом году, до примерно 20% в нынешнем.

Об этом заявил представитель компании Indian Oil Винод Кумар на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Reuters.

Что касается его компании, то на долю Россию может прийтись почти треть импорта сырой нефти в 2023/2024 финансовом году.

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«В случае с Indian Oil скачок российского импорта более глубокий: с 0,1% в 21/22 до 21,5% в 22/23. И я ожидаю, что на текущий год, то есть 23/24, около 30%», — сказал он.

Как отмечает агентство, Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российской нефти после введения санкций против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Импорт российской нефти в Индию достиг рекордного максимума в мае.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти в Индию застряли за границей — российские компании с трудом обменивают рупии на другую валюту.