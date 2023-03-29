Всего за год. Доля российской нефти на рынке Евросоюза упала в восемь раз, а США стали главным поставщиком 29 марта, 14:38 Нефтяной танкер, иллюстративное фото (Фото:Vesselfinder)

Полномасштабное вторжение РФ в Украину и его последствия полностью изменили рынок нефти в Евросоюзе. Доля агрессора упала почти в восемь раз, а главным поставщиком стали США.

Как свидетельствуют данные Eurostat, до февраля 2022 года доля РФ на рынке ЕС составляла от 24% до 31% (от 39,65 млн баррелей до 49,69 млн баррелей).

США были вторым по величине поставщиком нефти на европейский рынок с долей от 10% до 13% (от 19,11 до 20,75 млн баррелей).

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Примерно равные объемы поставок из Норвегии и Казахстана колебались в диапазоне от 8% до 14%. Импорт из Ирака составлял от 7% до 12% доли рынка, из Ливии и Великобритании — около 5%.

Начиная с мая 2022 года импорт из РФ начал снижаться и в декабре 2022 года составил 7,64 млн баррелей — всего 4% от общего объема импорта. Не в последнюю очередь это связано с введением эмбарго на российскую нефть с 5 декабря 2022 года.

Снижение импорта из РФ было компенсировано ростом импорта из других источников.

В декабре 2022 года крупнейшим поставщиком сырой нефти стали США с долей рынка 18% (34,48 млн баррелей).

На втором месте оказалась Норвегия с долей 17% и 32,89 млн баррелей.

Импорт из Ливии и Великобритании вырос на несколько процентных пунктов (+2 и +4 п.п. соответственно).

Импорт из Казахстана и Ирака остался на том же уровне или незначительно увеличился по сравнению с последним кварталом перед войной.

Ранее сообщалось, что цены на российскую нефть с начала полномасштабной войны упали вдвое.