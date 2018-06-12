Долги крупной украинской сети супермаркетов продали с 70% скидкой

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал долги сети Велика Кишеня, входящей в холдинг Retail Group, на 670 млн грн с дисконтом 72%.

Об этом пишет finbalance ссылаясь на данные системы Прозорро.Продажи.

Отмечается, что 11 июня состоялся "голландский" аукцион по продаже прав требования Дельта Банка, банка Форум и Киевская Русь на 682 млн грн по ряду кредитных соглашений с компаниями, связанными с сетью Велика Кишеня.

Победителем аукциона стала компания Маркет-Сервис с предложением 191 млн грн, сейчас ожидается подписание протокола.

Также сообщается, что в залоге по кредитам – в т.ч. центр подготовки товаров сельхозназначения площадью 24,34 тыс. кв. м; земельные участки для строительства и обслуживания центра площадью 16 га (Киевская область, Бориспольский район) нежилое здание в Харькове площадью 15,9 тыс. кв. м; а также товары в обороте в супермаркетах "Велика Кишеня и Велмарт.

Напомним, что в апреле ФГВФЛ продал финансовой компании Инвестор на голландском аукционе долги пяти компаний, входящих в холдинг Retail Group.

Ритейл Групп – создана в 2005 году. По состоянию на 21 марта 2018 года компания управляла торговыми сетями Велмарт (26 гипермаркетов в 18 городах Украины и один – в Молдове), ВК Экспресс (девять магазинов в Киеве), Велика Кышеня (40 супермаркетов в 16 городах Украины), ВК Select (один магазин премиум-формата в Киеве), а также сетью из девяти супермаркетов Green Hills Market в Молдове. Компания имеет 15 собственных торговых марок.

По итогам 2017 года получила чистую прибыль 64,8 тыс. грн, нераспределенная прибыль предприятия составила 1,1 млн грн. Чистый убыток предприятия в 2016 году составил 177,6 млн грн.

Дочерними предприятиями Ритейл Групп являются компании Фудмережа, Фудком и Ритейл Инвест.

Основным акционером Ритейл Групп, согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на четвертый квартал 2017 года являлась компания Хазинарт Лимитед (78,1%, Кипр). Долями в предприятии также владеют инвесткомпания Dragon Capital (6,96%) и компания Альта Эксперт (9%).

Основателем и основным акционером холдинга Retail Group выступает бизнесмен Роман Лунин.