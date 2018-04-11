Долги крупной украинской сети супермаркетов продали на аукционе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал финансовой компании Инвестор на голландском аукционе долги пяти компаний, входящих в холдинг Retail Group (сети Велыка Кышеня и Велмарт).

Долги были проданы за 670 млн грн при стартовой цене 685,3 млн грн, передает агентство Интерфакс-Украина.

По данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, Финансовая компания Инвестор основана 3 марта 2018 года, собственником и руководителем выступает Алла Каплина. Уставный капитал предприятия составляет 1 тыс. грн.

По данным в системе ProZorro Продажи, в аукционе приняли участие Финансовая компания Финсоле (предложение участника – 150,8 млн грн), Первая инвестиционная компания по управлению недвижимостью (600 млн грн) и Финансовая компания Инвестор (670 млн грн).

Ранее ФГВФЛ объединил в один лот права требования по шести кредитам, предоставленным компаниям тремя банками: Форум, Киевская Русь и Дельта Банк. Активы ранее выставлялись на индивидуальные торги от 9 до 13 раз.

Обеспечения по кредитам включают: центр подготовки товаров с/х назначения площадью 24,3 тыс. кв. м, земельные участки общей площадью 16 га в Бориспольском районе Киевской области, а также товары в обороте, которые хранятся в данном центре и в четырех магазинах (две Велыки Кышени в Киеве и одна – в Обухове, а также Велмарт в Днепре).

Ритейл Групп – создана в 2005 году. По состоянию на 21 марта 2018 года компания управляла торговыми сетями Велмарт (26 гипермаркетов в 18 городах Украины и один – в Молдове), ВК Экспресс (девять магазинов в Киеве), Велика Кышеня (40 супермаркетов в 16 городах Украины), ВК Select (один магазин премиум-формата в Киеве), а также сетью из девяти супермаркетов Green Hills Market в Молдове. Компания имеет 15 собственных торговых марок.

По итогам 2017 года получила чистую прибыль 64,8 тыс. грн, нераспределенная прибыль предприятия составила 1,1 млн грн. Чистый убыток предприятия в 2016 году составил 177,6 млн грн.

Дочерними предприятиями Ритейл Групп являются компании Фудмережа, Фудком и Ритейл Инвест.

Основным акционером Ритейл Групп, согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на четвертый квартал 2017 года являлась компания Хазинарт Лимитед (78,1%, Кипр). Долями в предприятии также владеют инвесткомпания Dragon Capital (6,96%) и компания Альта Эксперт (9%).

Основателем и основным акционером холдинга Retail Group выступает бизнесмен Роман Лунин.