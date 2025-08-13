В реалиях войны бизнес не может существовать в стороне от общественных вызовов. Страховая компания VUSO демонстрирует пример реальной ответственности — когда социальная миссия становится неотъемлемой частью стратегии. Помощь ВСУ, поддержка ветеранов, развитие спорта, внедрение инклюзивных стандартов — все это не отдельные инициативы, а элементы системного подхода.

Андрей Артюхов, Председатель правления страховой компании VUSO

В эксклюзивном интервью с Председателем правления страховой компании VUSO Андреем Артюховым — о том, как компания интегрировала помощь ВСУ в свою миссию и какую роль играет поддержка ветеранов в восстановлении страны.

— Как война повлияла на миссию вашей компании?

— Мы не можем сказать, что война изменила нашу миссию — скорее расширила ее. Мы осознали, что кроме клиентов, команды и акционеров у нас есть еще один важный аспект работы — помощь Вооруженным силам Украины. Поэтому у нашей миссии появился новый стейкхолдер, и это стало органичной частью нашей деятельности.

— Как компания VUSO внедряет стандарты инклюзивности в своей работе?

— С 2025 года в Украине уже действуют стандарты физической и цифровой инклюзивности для финансовых учреждений, в частности страховых компаний. Мы постепенно внедряем эти требования: сейчас около 50% наших офисов в региональных центрах соответствуют требованиям безбарьерности.

Первый шаг — обеспечение физической доступности для людей с инвалидностью. Это потребовало значительных ресурсов, но мы считаем это необходимой инвестицией. Мы поддерживаем стратегию финансовой инклюзии, которую продвигает НБУ, и активно обучаем персонал принципам инклюзивной коммуникации.

В цифровом направлении наша ИТ-команда адаптировала сайт компании согласно стандартам доступности, и мы продолжаем эту работу постоянно.

— Как и когда вы начали поддержку Вооруженных сил Украины?

— Уже 25 февраля 2022 года, на следующий день после полномасштабного вторжения, мы перечислили первые средства на счет, открытый Национальным банком для поддержки ВСУ. С этого момента наша помощь стала системной. В 2022 году VUSO сосредоточилась на обеспечении военных автомобилями и дронами — тем, что было наиболее необходимо. Помню, как собственноручно привозил первую машину из-за границы — и был поражен оперативностью таможенного оформления. Все было сделано менее чем за 20 минут.

В 2023 году мы продолжили помощь — понимая, что война приобретает затяжной характер. Начали работать с подразделениями на постоянной основе. Один из примеров — сотрудничество с батальоном «Глаза Ястреба», который впоследствии стал отдельным полком беспилотных авиационных комплексов «Ястребы». Мы сознательно выбрали модель прямой помощи: поддерживаем тех военных, которые служат или служили в компании, а также их родных или близких. Это позволяет минимизировать цепь коммуникаций и гарантировать эффективность.

Фактически, вся команда ВУСО — а это более тысячи человек — вовлечена в инициативы как «агенты помощи ВСУ». Каждый знает, что может обратиться по поводу потребностей знакомых на фронте — и получит поддержку.

— Как трансформировалась поддержка VUSO в 2024—2025 годах?

— В 2024 году мы начали поддержку военнослужащих, получивших ранения. Это направление сформировалось после знакомства с командой Superhumans. Сначала это была помощь в рамках нашего корпоративного саммита, а затем — постоянная ежемесячная поддержка. С начала 2025 года мы расширили сотрудничество: кроме помощи фронту и раненым, начали поддерживать ветеранский бизнес. В частности, разрабатываем проект с Ассоциацией ветеранов-предпринимателей, который предусматривает выплаты страховых возмещений на СТО, принадлежащих ветеранам. Это одновременно и реализация условий договоров страхования, и поддержка малого бизнеса, который развивают защитники после возвращения с фронта.

Сегодня, когда тысячи военных постепенно возвращаются с фронта, вопрос поддержки ветеранов и их адаптации приобретает критическое значение. Эти люди сделали очень много для защиты страны, и теперь общество должно создать для них условия, в которых они смогут реализовать себя в мирной жизни. Речь идет не только об уважении — речь идет о реальных механизмах интеграции: доступ к работе, поддержку предпринимательства, медицинскую и психологическую реабилитацию. Социальная ответственность — это не выбор, а необходимость. Именно бизнес может и должен быть двигателем таких изменений, потому что именно он способен создать возможности для устойчивого развития ветеранов в новой реальности.

— Стала ли эта помощь частью вашей долгосрочной стратегии?

— Безусловно. Мы воспринимаем поддержку ВСУ как долгосрочное обязательство компании. Это не временная инициатива, а один из пунктов нашего ежемесячного финансового плана. У нас появилась отдельная бюджетная статья — «Помощь ВСУ», которая планируется и выполняется стабильно.

— Вы сотрудничаете с благотворительными организациями?

— Да. ВУСО приобщается как к целевым, так и к масштабным инициативам, когда нужна консолидированная помощь. Также сотрудничаем с волонтерскими организациями — например, когда возникает потребность быстро найти специфическое оборудование для военных.

— Какие вызовы могут возникать в этом направлении работы?

— На самом деле, есть только одно осознание: победа — это дело всей страны. ВСУ на фронте, а мы — в тылу. Наша миссия — «подносить патроны», обеспечивая стабильную поддержку с нашей стороны.

— Почему, кроме армии, компания инвестирует в развитие спорта?

— Мы убеждены, что спорт — мощный инструмент поддержки ментального здоровья в условиях хронического стресса. В 2025 году мы стали страховым партнером Run Ukraine — лидера среди организаторов марафонов в Украине — и титульным спонсором забега «VUSO. Десятка несокрушимости».

Событие состоялось в марте и объединило сотни любителей, профессионалов и волонтеров. К тому же мы присоединились к инициативе «Бегосбор». Цель — сбор средств для ВСУ через формат «бегового» доната. Компании-партнеры донатили за каждый преодоленный участниками километр, и это был прекрасный пример единства спорта и социальной ответственности. Таким образом мы закрыли потребность в специальном бусе для полка «Ястребы».

Мы верим, что бег — это не только о физической активности, но и о снижении тревожности, новых знакомствах, внутреннем балансе. И нам приятно быть частью этого сообщества.

— Планируете ли расширять участие в социальных проектах?

— Да, у нас есть амбициозная мечта. Мы создали корпоративную хоккейную команду из 25 игроков, которая участвует в Киевской любительской хоккейной лиге. И понимая дефицит ледовых арен, хотим реализовать проект новой спортивной инфраструктуры — открытой для детей, взрослых, ветеранов. Цель — сделать спорт более доступным для всех желающих, независимо от возраста или опыта.

Справка

Страховая компания VUSO (ВУСО) — украинский страховщик, входящий в пятерку лучших на украинском страховом рынке. Компания предлагает широкий спектр страховых продуктов: медицинское, автострахование (КАСКО, ОСАГО), имущественное, корпоративное и туристическое страхование, а также программы для бизнеса.

СК ВУСО известна инновационными решениями, высоким качеством услуг и высоким уровнем социальной ответственности. Компания активно поддерживает Вооруженные силы Украины, ветеранов и благотворительные проекты.