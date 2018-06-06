Доход крупного украинского агрохолдинга сократился на треть

Чистый убыток агрохолдинга в 2017 году сократился на 9,4% - до $158,6 млн

Агрохолдинг Укрлэндфарминг по итогам 2017 года получил доход в сумме $658 млн, что на 31% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится в финотчете, передает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, снижение показателя преимущественно обусловлено падением дохода в сегменте дистрибуции сельхозмашин и сельхозсырья на 45% - до $157 млн. Доход от производства сельскохозяйственных культур сократился на 20% - до $278 млн.

Чистый убыток агрохолдинга в 2017 году сократился на 9,4% - до $158,6 млн. Активы возросли на 2,8% - до $2,1 млрд.

Валовая прибыль компании снизилась на 67% - до $62,6 млн, EBITDA уменьшилась на 44% - до $91млн.

Общий долг увеличился на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,8 млрд, а чистый долг вырос на 6% - до $1,7 млрд.

Укрлэндфарминг является вертикально интегрированным агрохолдингом, который занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов Имперово Фудз, три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.