В четыре раза. Доходы Газпрома в 2023 году резко обвалятся — Reuters 7 июля, 13:05 В 2023 году Газпром ждет резкое сокращение доходов (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Слабые цены на газ снизили ожидания относительно доходов Газпрома, получаемые от продаж в Европу.

В свою очередь, падение доходов от экспорта может усугубить дефицит бюджета РФ, который уже составляет 117% от годового плана, сообщает Reuters.

По подсчетам агентства, экспорт российского трубопроводного газа в Европу в первой половине 2023 года достиг около 12,1 млрд кубометров, в то время, как за весь 2022 год — 62 млрд кубометров. Газпром не предоставил прогнозов по экспорту газа в этом году и не ответил на запрос о комментариях.

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Рональд Смит, аналитик московской брокерской компании БКС, ожидает, что в 2023 году цены на российский газ в Европе составят в среднем $445 за 1000 кубометров, что гораздо меньше, чем $830 за тысячу кубов по итогам 2022 года.

По прогнозам Смита, экспорт российского газа в Европу и Турцию в этом году достигнет 50 млрд кубометров.

Если Россия сохранит экспорт газа в Турцию на стабильном уровне, он может достичь 22 млрд кубометров в 2023 году, а продажи в Европу составят 28 млрд кубометров.

Согласно расчетам Reuters, это может означать падение доходов в Европе до $12,5 млрд в 2023 году с примерно $52 млрд в 2022 году.

Ранее сообщалось, что совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2022 года из-за убытков.