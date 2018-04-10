"Дочке" Siemens отказали вернуть "крымские турбины"

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Суд оставил решение Арбитражного суда без изменений

Суд оставил решение Арбитражного суда без изменений

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который отказал "дочке" Siemens Сименс технологии газовых турбин в иске к двум российским структурам Ростеха - ОАО и ООО Технопромэкспорт касательно незаконного перемещения турбин в Крым.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, суд оставил решение Арбитражного суда за 10 января без изменений.

Представитель Siemens заявил, что суд первой инстанции при вынесении оспариваемого решения "неправильно применил нормы материального права", в связи с чем было принято неправильное решение.

Кроме того, в компании считают, что суд проигнорировал тот факт, что ответчики "обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана".

Напомним, что в июле 2017 года Россия завезла турбины для электростанций, произведенные Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

В Кремле заявили, что турбины, поставленные в Крым, произведены в России.

При этом позже компания Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, но отметила, что изначально это проводилось для установки на объектах в Краснодарском крае РФ. Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

В связи с этим в начале августа Совет Евросоюза ввел новые персональные санкции в отношении граждан РФ и предприятий из-за поставок газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.

Позже Siemens подал в суд на поставщиков турбин в аннексированном Крыму.

Однако 8 сентября 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза.

Кроме того, 30 октября девятый арбитражный апелляционный суд отказал Siemens в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в аресте крымских турбин.

14 декабря суд отказал в удовлетворении иска Siemens к ОАО и ООО Технопромэкспорт.

Затем, 10 января 2018 года суд в России повторно отказался вернуть компании турбины, поставленные в Крым.

Следует отметить, что в 2016 году Украина и ЕС изменили условия контракта с Siemens, запретив использование турбин для электростанций на территории Крыма.

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