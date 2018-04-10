"Дочке" Siemens отказали вернуть "крымские турбины"

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который отказал "дочке" Siemens Сименс технологии газовых турбин в иске к двум российским структурам Ростеха - ОАО и ООО Технопромэкспорт касательно незаконного перемещения турбин в Крым.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, суд оставил решение Арбитражного суда за 10 января без изменений.

Представитель Siemens заявил, что суд первой инстанции при вынесении оспариваемого решения "неправильно применил нормы материального права", в связи с чем было принято неправильное решение.

Кроме того, в компании считают, что суд проигнорировал тот факт, что ответчики "обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана".

Напомним, что в июле 2017 года Россия завезла турбины для электростанций, произведенные Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

В Кремле заявили, что турбины, поставленные в Крым, произведены в России.

При этом позже компания Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, но отметила, что изначально это проводилось для установки на объектах в Краснодарском крае РФ. Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

В связи с этим в начале августа Совет Евросоюза ввел новые персональные санкции в отношении граждан РФ и предприятий из-за поставок газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.

Позже Siemens подал в суд на поставщиков турбин в аннексированном Крыму.

Однако 8 сентября 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза.

Кроме того, 30 октября девятый арбитражный апелляционный суд отказал Siemens в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в аресте крымских турбин.

14 декабря суд отказал в удовлетворении иска Siemens к ОАО и ООО Технопромэкспорт.

Затем, 10 января 2018 года суд в России повторно отказался вернуть компании турбины, поставленные в Крым.

Следует отметить, что в 2016 году Украина и ЕС изменили условия контракта с Siemens, запретив использование турбин для электростанций на территории Крыма.