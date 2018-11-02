"Дочка" турецкой авиакомпании запустила рейс из Одессы в Стамбул

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В зимнем сезоне рейсы авиакомпании будут выполняться 4 раза в неделю
Фото: Международный аэропорт Одесса

В зимнем сезоне рейсы авиакомпании будут выполняться 4 раза в неделю

Авиакомпания Atlasglobal Ukraine запустила рейсы между Одессой и Стамбулом.

Об этом сообщил международный аэропорт Одесса на своей Facebook-странице.

В зимнем сезоне рейсы авиакомпании будут выполняться 4 раза в неделю - по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, ранее Atlasglobal Ukraine временно отменила регулярные рейсы в международный аэропорт "Запорожье" из-за нехватки воздушных судов.

Atlasglobal (до 2015 года Atlasjet) - турецкая авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции. Принадлежит ETS Group.

Atlasjet Ukraine является дочерней структурой Atlasglobal, была зарегистрирована в 2013 году во Львове. Регулярные рейсы начала выполнять в сентябре 2015 года по маршрутам Львов-Стамбул, Харьков-Стамбул и Запорожье-Стамбул. Сейчас в реестре гражданских воздушных судов по авиакомпанией числится один самолет Airbus A320 с регистрацией UR-AJC.

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