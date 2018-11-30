"Дочка" норвежской компании получит €150 млн от ЕБРР на ветроэлектростанцию в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил организацию кредита на сумму до €150 млн "дочке" норвежской NBT - Сивашэнергопром для строительства ветряной электростанции мощностью 250 МВт в Херсонской области.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, подписание ожидается до конца текущего года. По данным о проекте на сайте ЕБРР, банк может выделить €75 из собственных средств, вторая часть будет синдицирована из других источников.

Общая стоимость возведения ветроэлектростанции оценивается в €369 млн.

Напомним, что норвежская NBT в апреле 2018 года купила Сивашэнергопром.

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае, а также развивает два проекта ВЭС в Таиланде по 60 МВт с местным партнером, забронировало земельный участок под будущую ВЭС во Вьетнаме и ищет привлекательные возможности в Албании.