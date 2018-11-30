"Дочка" норвежской компании получит €150 млн от ЕБРР на ветроэлектростанцию в Украине

0 комментировать
Кредитное соглашение должны подписать до конца года
Фото: Unsplash

Кредитное соглашение должны подписать до конца года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил организацию кредита на сумму до €150 млн "дочке" норвежской NBT - Сивашэнергопром  для строительства ветряной электростанции мощностью 250 МВт в Херсонской области.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, подписание ожидается до конца текущего года. По данным о проекте на сайте ЕБРР, банк может выделить €75 из собственных средств,  вторая часть будет синдицирована из других источников.

Общая стоимость возведения ветроэлектростанции оценивается в €369 млн.

Напомним, что норвежская NBT в апреле 2018 года купила Сивашэнергопром.

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае, а также развивает два проекта ВЭС в Таиланде по 60 МВт с местным партнером, забронировало земельный участок под будущую ВЭС во Вьетнаме и ищет привлекательные возможности в Албании.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове