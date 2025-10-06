Квоты на добычу нефти. Между Саудовской Аравией и Россией возникли разногласия

Между Саудовской Аравией и Россией возникли разногласия по повышению квот добычи нефти на ноябрь.

Об этом пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Россия, которой трудно наращивать производство из-за санкций, украинских дроновых ударов по нефтеперерабатывающим заводам и ограничения в портах, выступает за умеренное увеличение добычи на 137 000 баррелей в день.

Саудовская Аравия и ОАЭ настаивают на значительно большем увеличении – от 274 000 до 548 000 баррелей в день. Саудиты имеют возможность быстро нарастить производство и хотят вернуть себе долю рынка.

Саудовский принц Мухаммед ибн Салман должен в ноябре встретиться с президентом США Дональдом Трампом, требующим более низких цен на топливо.

Ранее сообщалось, что когда лидеры ОПЕК+ не смогли договориться по объемам добычи нефти (в 2020 году речь шла о сокращении добычи в условиях резкого падения спроса из-за пандемии COVID-19), Саудовская Аравия начала ценовую войну, существенно увеличив добычу и обвалив цены.

В сентябре 2025 года сообщалось, что страны ОПЕК+, за последние полгода повысившие квоты добычи нефти на 2,5 миллиона баррелей в день (2,4% мирового спроса), готовятся к дальнейшему их увеличению.