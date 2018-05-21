Добились своего. Крупнейший метзавод Украины возобновил часть производства после "итальянской забастовки" железнодорожников

Работники железнодорожного цеха горного департамента пока что не восстановили работу

Работники цеха эксплуатации железнодорожного транспорта АрселорМиттал Кривой Рог возобновили работу после трехдневного простоя из-за забастовки. Администрация согласилась повысить зарплату железнодорожникам предприятия.

Об этом Радио Свобода сообщили представители профсоюзов.

По их предварительным данным, зарплата работников цеха составит около 18 тыс. грн у машинистов, 15 тыс. грн у помощников машинистов и 14 тыс. грн у наборщиков (без вычета налогов).

Работники железнодорожного цеха горного департамента работу не восстановили.

В администрации комбината ситуацию с возобновлением работы одного цеха и договоренностями по зарплате не комментировали. 23 мая на предприятии должно состояться заседание примирительной комиссии.

Напомним, что 17 мая на АрселорМиттал из-за забастовки железнодорожников, поддержавших акции протеста работников Укрзализныци, не функционировали ряд основных цехов и при ухудшении ситуации предприятие могло полностью остановиться. По состоянию на 17 мая, на предприятии были задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Были полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы.

Основными требованиями рабочих является повышение заработной платы до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.

18 мая АрселорМиттал Кривой Рог заявил об угрозе банкротства.