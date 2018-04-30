До конца года в компании Илона Маска может не остаться налички - Bloomberg

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"Никто так не зарабатывает и не тратит средства, как Илон Маск", - Bloomderg

Компания Tesla каждую минуту тратит 6,5 тысяч долларов. Такими темпами к концу 2018 года в компании может не остаться наличных средств. Такие выводы сделало агентство Bloomberg согласно собственным подсчетам.

По данным Bloomberg, Tesla уже пять кварталов подряд заканчивает с отрицательным показателем свободного денежного потока. Если в ближайшее время компания не привлечет дополнительное финансирование, ее запасы наличных средств могут закончиться.

Аналитик Джефф Осборн с Cowen & Co прогнозирует, что Tesla должна будет привлечь 3 млрд долларов, продавая акции в течение четвертого квартала, и еще 2 млрд долларов в конце 2019 года, чтобы сохранить ресурсы компании более чем на 1 млрд долларов наличными.

Отмечается, что по итогам годового отчета 2017 года у Tesla оставалось 3,4 млрд долларов наличных средств, а долг компании составлял 9,4 млрд долларов.

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