До конца года в компании Илона Маска может не остаться налички - Bloomberg

Компания Tesla каждую минуту тратит 6,5 тысяч долларов. Такими темпами к концу 2018 года в компании может не остаться наличных средств. Такие выводы сделало агентство Bloomberg согласно собственным подсчетам.
По данным Bloomberg, Tesla уже пять кварталов подряд заканчивает с отрицательным показателем свободного денежного потока. Если в ближайшее время компания не привлечет дополнительное финансирование, ее запасы наличных средств могут закончиться.
Аналитик Джефф Осборн с Cowen & Co прогнозирует, что Tesla должна будет привлечь 3 млрд долларов, продавая акции в течение четвертого квартала, и еще 2 млрд долларов в конце 2019 года, чтобы сохранить ресурсы компании более чем на 1 млрд долларов наличными.
Отмечается, что по итогам годового отчета 2017 года у Tesla оставалось 3,4 млрд долларов наличных средств, а долг компании составлял 9,4 млрд долларов.
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