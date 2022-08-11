Румынская энергетика: кризис или новые возможности? 11 августа, 10:00 Позиция depositphotos

Сегодня в Европе происходят тектонические сдвиги в энергетической отрасли. Первые «толчки» стали ощущаться в 2021 году, когда мировая экономика стала приходить в себя после пандемии COVID-19 и, соответственно, обострилась глобальная конкуренция за энергоносители.

Это привело к тому, что осенью цены на энергоносители достигли рекордных значений — биржевые цены на газ в Европе достигали $1900. Однако наиболее ощутимый удар европейская и мировая энергетика получили в начале марта 2022 года, когда цена на газ достигала $3600 за одну тысячу кубометров, или €322 за МВт·ч. Сегодня цена на газ снизилась вдвое, но ситуация в энергетике по-прежнему сложная.

В то же время кризис оказался и окном возможностей. По крайней мере, для Украины, которая, как и соседняя нам Молдова в начале марта, хотя и в экстренном порядке, но синхронизировала свою энергосистему с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. Уже через три месяца Украина начала экспортировать свою электроэнергию в ЕС и первой страной стала Румыния, купив 100 МВт украинской электроэнергии.

Отметим, что Румыния теперь может покупать у Украины электроэнергии с большим дисконтом. Спотовая цена составила €78,50 за МВт·ч по сравнению с €301,50 за МВт·ч на внутреннем рынке. В украинском Министерстве энергетики говорят о планах выйти на показатель 800−1000 МВт·ч уже к концу этого года. При этом текущий потенциал украинского экспорта составляет примерно 2,5 ГВт.

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Консультант ряда европейских компаний в сфере энергетики, химии и технологий Дмитрий Торнер прогнозирует, что объем поставок украинской электроэнергии в Румынию будет увеличиваться, но происходить это будет поэтапно. «Дело в том, что ENTSO-E поставил Украине задачу — установить STATCOM, специальные компенсаторы, которые балансируют систему, чтобы не возникало больших колебаний напряжения. Крайне важно обеспечить стабильную работу всей европейской энергосистемы», — говорит Торнер.

Сами украинцы заявляют, что смогут установить STATCOM примерно к середине лета 2023 года. То есть, через год. Очевидно, что ввиду непредсказуемости событий на Украине, ситуация может кардинально измениться. Многое также будет зависеть от того насколько холодной будет предстоящая зима и хватит ли самой Украине угля, газа, будут ли стабильно работать их генерация, в первую очередь — атомная.

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Сегодня энергобезопасность и энергонезависимость стали ключевыми понятиями в энергетической отрасли каждой страны. Румыния — не исключение и министр энергетики Вирджил Попеску это прекрасно понимает. Недавно он написал на своей странице в Facebook, что на начальном этапе для преодоления кризиса необходимо будет увеличить производство электроэнергии за счет ТЭС. Однако здесь надо быть очень аккуратными, поскольку согласно Национального плана восстановления и устойчивости, Румыния должна стремится вывести из эксплуатации 4,6 ГВт угольных мощностей к 2032 году. Попеску также сообщил что будет проинвестировано строительство новой электростанции, которая будет производить электроэнергию с использованием румынского газа. Добавим, что Румынии необходимо развивать и альтернативную, «зеленую» энергетику. Это не только общий тренд, это конкретно прописано в Стратегии развития энергетического сектора Румынии до 2030 года. В ней запланировано увеличение доли «зеленой» энергетики до 30,7% к тому времени. В основном предполагается развивать ВИЭ за счет солнечной энергетики (увеличение мощностей почти в 4 раза) и ветроэнергетики (в 2 раза). Однако для этого необходимы инвестиции.

Эксперт в сфере энергетики, президент Ассоциации интеллектуальной энергетики Думитру Кисэлицэ в июне заявлял, что крайне важно, запустить проекты в области возобновляемой, атомной энергетики. По его мнению, это обеспечит сохранность запасов нефти и газа на длительный срок, в течение которого можно осуществить переход на новые, более эффективные и экономичные виды чистой энергии.

Соглашается с ним и Рэзван Никулеску, президент Ассоциации чистой энергии и борьбы с изменением климата. «Возобновляемая энергия — это энергия будущего. Затраты снизились, поэтому возобновляемые источники энергии являются одним из самых дешевых способов производства энергии», — говорит он и отмечает, что 30,7% «зеленой» энергии является самым большим обязательством, взятым на себя страной в Центральной и Юго-Восточной Европе.

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Дмитрий Торнер, в свою очередь, обращает внимание на такой показатель, как «энергетическая бедность» — ситуация, когда у населения отсутствует возможность достаточно отапливать дом или потреблять услуги энергоснабжения по разумным ценам.

«Согласно опубликованному недавно отчету в Румынии каждое третье домохозяйство оказалось в энергетической бедности. То есть потратило более 10% своего дохода на электроэнергию. И тут становится вопрос о необходимости повышать энерго- и теплоэффективность. Решить проблему в краткосрочной и среднесрочной перспективе как раз и помогла бы возобновляемая энергетика», — уверен Торнер.

В своей публикации на сайте TRIBUNA.MD Дмитрий Торнер также отмечал, что Румыния в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии занимает последнее место — на среднюю зарплату гражданин может «купить» всего 4147 кВт∙ч. Лидерами являются Исландия и Лихтенштейн. Граждане эти стран могут приобрести на свою зарплату 29 386 и 26 696 кВт∙ч соответственно.

Эксперт считает, что румынское правительство должно не только внедрять крупные проекты в области ВИЭ, но и активно стимулировать румынских граждан покупать солнечные панели, устанавливать ветрогенераторы.

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