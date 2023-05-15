«Докажем свою правоту». Фирташ отреагировал на подозрение от СБУ 15 мая, 20:54 Дмитрий Фирташ (Фото:dmitryfirtash.com)

Group DF опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЭБ против бизнесов, топ-менеджеров и акционера Группы Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в заявлении компании, которое оказалось в распоряжении NV.

В компании заявили, что адвокаты будут доказывать свою правоту.

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«Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности выдвинутых обвинений, обнародованных сегодня в материалах СБУ. Адвокаты Группы и акционера будут отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту», — говорится в сообщении.

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Также там заявили, что «Группа помогала и продолжает помогать государству»: за период полномасштабной войны прямая помощь украинцами, городам и ВСУ «превысила 826,4 млн. гривен».

Ранее о подозрении Дмитрию Фирташу NV сообщал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

